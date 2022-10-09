جيش الاحتلال يقصف مركز ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين عيسى بقذائف المدفعية. خبر 09 تشرين الأول 2022, الأحد - 17:02 2022-10-09T17:02:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مركز ناحية عين عيسى بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا: جرائم الاحتلال التركي جزء من سياستها الداخلية أكد المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا، أن... اتساع رقعة القصف على ريف ناحية زركان اتسعت رقعة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الر... خلال مظاهرة حاشدة.. أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية ينددون بالمؤامرة الدولية خرج اليوم، الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرف...