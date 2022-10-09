جيش الاحتلال يقصف مركز ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين عيسى بقذائف المدفعية.
خبر 2022-10-09T17:02:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مركز ناحية عين عيسى بقذائف المدفعية.

ANHA

 


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