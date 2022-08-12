جيش الاحتلال يقصف محيط قرية بينه في ريف شيراوا ​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.