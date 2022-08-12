جيش الاحتلال يقصف محيط قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 12 آب 2022, الجُمُعَةُ - 17:46 2022-08-12T17:46:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء محيط قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا تستنكر الانتهاكات التركية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته استنكرت مجموعة من المنظمات المدافعة عن... اعتصام أمام مقر للأمم المتحدة بقامشلو "لن ينتهي حتى يتم الرد على المطالب" نصبت قوات حماية المجتمع، بالتنسيق مع مؤتمر ستار ال... محامو وعوائل معتقلي إمرالي يتقدمون بطلب جديد للقاء بهم تقدّمت عائلة القائد عبد الله أوجلان ومحاموه، وعوا...