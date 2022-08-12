جيش الاحتلال يقصف محيط قرية بينه في ريف شيراوا

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-08-12T17:46:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء محيط قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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