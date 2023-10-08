جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء.
خبر 2023-10-08T19:01:00 الشهباء

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء.

 


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