جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 19:01 2023-10-08T19:01:00 الشهباء وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء. إقرأ أيضاً شبيبة الفرات يتظاهرون ضد المؤامرة نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية تظاهرة في مدينة ... الشبيبة الثورية السورية تستنكر المؤامرة وتدعو إلى تصعيد النضال نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية اليوم تظاهرة با�... انتهاء خيمة الاعتصام بالإدلاء ببيان ختامي ومخرجات تطالب بحرية القائد عبدالله أوجلان أكدت نقاشات المشاركين في خيمة كسر العزلة المفروضة ...