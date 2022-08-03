جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-03T23:28:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

ANHA


إقرأ أيضاً