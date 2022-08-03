جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 03 آب 2022, الأربعاء - 23:28 2022-08-03T23:28:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً قامشلو.. محاضرة استذكاراً لمأساة شنكال في ذكراها الثامنة استذكاراً لضحايا مجزرة شنكال في ذكراها السنوية ال... إيزيديو حلب يستذكرون ضحايا مجزرة شنكال نظم اتحاد الإيزيديين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ... مارجريت أوين أوبي في استذكار جيان تولهلدان ورفيقاتها: لن تُنسى أسماؤهن إلى الأبد عبرت مارجريت أوين أوبي، رئيسة أرامل من ...