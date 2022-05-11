جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيلونية ومحيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 11 أيار 2022, الأربعاء - 23:08 2022-05-11T23:08:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بيلونية ومحيط ناحية تل رفعت. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريفي عين عيسى الشرقي والشمالي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء ر... الشيخ مقصود...مسيرة دعماً لمقاومة الكريلا واحتفالية لإحياء ذكرى الفنانة مزكين نظمت حركة الهلال الذهبي في حي الشيخ مقصود بمدينة ح... إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي ريف منبج الشمالي أصيب مدنيين اثنين جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزق...