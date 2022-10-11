جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط  ناحية عين عيسى من الجهة الغربية.
خبر 2022-10-11T22:58:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء محيط ناحية عين عيسى من الجهة الغربية.

ANHA


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