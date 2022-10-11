جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية عين عيسى من الجهة الغربية. خبر 11 تشرين الأول 2022, الثلاثاء - 22:58 2022-10-11T22:58:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء محيط ناحية عين عيسى من الجهة الغربية. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مخيم عين عيسى ال... انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في يومها الأول انطلقت اليوم، برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم ا... مرتزقة هيئة تحرير الشام تدخل عفرين وجيش الاحتلال التركي يستنفر قواته في القواعد العسكرية أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بدخول رت...