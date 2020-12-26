أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى

جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى

تتعرّض استراحة الصقر وطريق M4 غربي ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.
خبر 2020-12-26T20:28:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية عيسى واستراحة الصقر وطريق M4 غربي الناحية.

ANHA


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