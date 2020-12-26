جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى تتعرّض استراحة الصقر وطريق M4 غربي ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. خبر 26 كانون الأول 2020, السبت - 20:28 2020-12-26T20:28:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية عيسى واستراحة الصقر وطريق M4 غربي الناحية. ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التّركيّ يقصف ريف تل تمر الغربيّ قصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية الطّويلة ... جيش الاحتلال يقصف قريتي المشيرفة وجهبل يقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في هذه الأثنا... مرتزقة الاحتلال يقتلون شابّاً في ريف مدينة سري كانيه أقدم مرتزقة فرقة الحمزات التّابعين للاحتلال التّر... الموقع القديم