جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4. خبر 12 كانون الأول 2020, السبت - 20:38 2020-12-12T20:38:00 مركز الأخبار ويتعرض محيط ناحية عين عيسى، وقرية معليك والطرق الدولي M4 لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. إقرأ أيضاً المرصد السوري: الاحتلال التركي ينسحب من نقطة الصرمان بريف إدلب أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلا... جيش الاحتلال يقصف قرية سوغانكي الآهلة بالسّكّان في ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية سوغانكي ... حالتا وفاة و٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، اليوم، تسجيل ... الموقع القديم