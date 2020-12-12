جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4.
خبر 2020-12-12T20:38:00 مركز الأخبار

ويتعرض محيط ناحية عين عيسى، وقرية معليك والطرق الدولي M4 لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.


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