جيش الاحتلال يقصف محيط آقيبة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية في ناحية شيراوا. خبر 22 تموز 2022, الجُمُعَةُ - 11:57 2022-07-22T11:57:00 الشهباء وقصف جيش الاحتلال ومرتزقته بالمدافع محيط قريبة آقيبة الآهلة بالسكان. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية. (م) ANHA إقرأ أيضاً قوات دمشق تقتحم بلدة في ريف درعا وتحاصر منزلاً فيه قيادي من "المسلحين السابقين" اقتحمت دوريات تابعة لقوات حكومة دمشق صباح اليوم، ب... المرصد: مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين بقصف روسي على قرية ومنزل غرب إدلب قتل 7 أشخاص وجرح آخرون، جراء قصف جوي روسي استهدف أط... إسرائيل تستهدف ريف دمشق ومقتل وإصابة 16 عنصراً تابعاً لقوات دمشق استهدفت إسرائيل بالصواريخ ريف العاصمة دمشق، ما أد...