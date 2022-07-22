جيش الاحتلال يقصف محيط آقيبة

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية في ناحية شيراوا.
خبر 2022-07-22T11:57:00 الشهباء

وقصف جيش الاحتلال ومرتزقته بالمدافع محيط قريبة آقيبة الآهلة بالسكان. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً