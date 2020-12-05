جيش الاحتلال يقصف أطراف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى. خبر 05 كانون الأول 2020, السبت - 18:38 2020-12-05T18:38:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يواصل قصف أطراف ناحية عين عيسى يواصل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قريتي مع... جيش الاحتلال التّركيّ يقصف قرى ناحية زركان تتعرّض القرى الشمالية والغربية لناحية زركان لقصف ... الوفد البلجيكيّ يواصل جولته لليوم الثّاني في مدينة قامشلو واصل اليوم الوفد البلجيكيّ جولته في مناطق شمال وشر... الموقع القديم