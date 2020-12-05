أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يواصل قصف أطراف ناحية عين عيسى

جيش الاحتلال يقصف أطراف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى.
خبر 2020-12-05T18:38:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى.


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