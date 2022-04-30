جيش الاحتلال يقصف الريف الغربي لناحية تل تمر ​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوزلية شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.