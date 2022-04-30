جيش الاحتلال يقصف الريف الغربي لناحية تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوزلية شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة. خبر 30 نيسان 2022, السبت - 22:36 2022-04-30T22:36:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوزلية شمال غربي ناحية تمل تمر. ANHA إقرأ أيضاً السيول تحاصر 25 شخصاً في مقاطعة كوباني تحاصر السيول في هذه الأثناء مجموعة من الأشخاص في ق... الإدارة الذاتية تقرر تعطيل المؤسسات الرسمية ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارا بتعط... احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي في الحسكة احتفل المئات من أهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سو...