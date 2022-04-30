جيش الاحتلال يقصف الريف الغربي لناحية تل تمر

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوزلية شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.
خبر 2022-04-30T22:36:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوزلية شمال غربي ناحية تمل تمر.

ANHA


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