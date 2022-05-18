جيش الاحتلال يقصف الريف الغربي لناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية هوشان والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى. خبر 18 أيار 2022, الأربعاء - 21:30 2022-05-18T21:30:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية هوشان والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً غداً ... وكالة أنباء هاوار تنشر لقاء مع قيادي في قوات تحرير عفرين تنشر وكالة أنباء هاوار يوم غد لقاء أجرت... قصف الاحتلال يطال قرى في ريفي عفرين والشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية... مسيرة في حلب لاستذكار شهداء شهر أيار تحت شعار "بقوة الكريلا وتلاحم الشعوب وتضحيات شهدائ...