جيش الاحتلال يدمّر مدارس ومشافي ومستوصفات في كوباني

أظهرت صور حصلت عليها وكالتنا دماراً هائلاً لحق بالمدرسة الأساسية والوحيدة في قرية كوران شرق مدينة كوباني بـ 20 كم؛ عقب قصف شنته مدفعية الاحتلال التركي أمس الثلاثاء.

وبحسب سكان القرية فإن عشرات الطلبة حرموا من التعليم بعد دمار مدرستهم.

وفي قرية قرموغ شرق المدينة 18 كم، قصفت المدفعية التركية أمس الثلاثاء، مستوصف القرية الذي يخدم قرابة 10 قرى، في تدمير ممنهج للمرافق الحيوية في القرى والمدينة.

أما في قرية جيشان المحاذية فقد استهدف الاحتلال التركي برجاً للاتصالات ودمره بشكلٍ شبه كامل وبات خارج الخدمة.

وكان الاحتلال التركي قد قصف عبر طائرات حربية، مشفى كورونا في مدينة كوباني في ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري؛ ودمرّه بشكل كامل.

ومع بدء الهجوم الجوي للاحتلال التركي بالطائرات الحربية، عُلِّقَ الدوام الرسمي في ريف مقاطعة كوباني، ونتيجة ذلك لم يسفر الهجوم عن ضحايا، إلا أنه تسبب بأضرار مادية.

(ز س/د)

ANHA