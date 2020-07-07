جيش الاحتلال يبني القواعد العسكريّة والسّواتر في قرى كري سبي وعين عيسى

يواصل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته هجماتهم في ريف ناحية عين عيسى والريف الغربي لكري سبي/تل أبيض. ويستهدف الاحتلال التركي والمرتزقة المدنيين بشكل مباشر. واسفرت الهجمات المتواصلة عن احتراق 73 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف عين عيسى، و2500 ألف دونم في ريف كري سبي.

يحوّلون المدارس إلى مقرّات عسكريّة

ورغم اتفاقية وقف إطلاق النّار إلّا أنّ الاحتلال التركي بدأ ببناء المقرّات والتحصينات العسكرية. وأقدم الاحتلال حتى الآن على بناء 5 قواعد عسكرية تابعة للاحتلال التركي في قرى هوشان وكفيلا، و33 نقطة عسكرية للمجموعات المرتزقة في محيط قرى قزعلي وشركراك وخربة فارس. كما تمّ تحويل مدرسة ابتدائية إلى مقرّ عسكري.

استهداف المدنيين انطلاقاً من المقرّات العسكرية

في قرية هوشان الواقعة غربي ناحية عين عيسى، توجد قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال التركي، وتبعد هذه القاعدة مسافة كليومتر واحد عن طريق M4 بين عين عيسى والجلبية والذي يستخدمه المدنيين في تنقّلاتهم. وقبل يومين استهدف جيش الاحتلال التركي المدنيين بقذيفة صاروخية ما أسفر عن إصابة مدني.

ونشر الاحتلال التركي أسلحة ثقيلة في المقرّات والقواعد العسكرية، كما حشد أعداداً كبيرة من عناصر الجيش إلى تلك القواعد التي يستهدفون منها المدنيين. كما بدأ الاحتلال ببناء السواتر في القرى المحتلّة.

والسؤال هو، هل يستعدّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته لشنّ هجوم جديد على المنطقة؟

(ك)

ANHA