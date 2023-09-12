جيش الاحتلال يعاود قصف قرية محسنلي في ريف منبج عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف قرية محسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية. خبر 12 أيلول 2023, الثلاثاء - 21:54 2023-09-12T21:54:00 منبج وعادو جيش الاحتلال التركي قصف قرية محسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية. إقرأ أيضاً كرد وعرب وسريان يؤكدون تمسّكهم بالوحدة الوطنية أكدت مكونات ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو خلال �... جيش الاحتلال يقصف ريف منبج الشمالي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية محسنلي في ر... ميزوبوتاميا للثقافة والفن تعزي بوفاة الفنان بيتوجان توجهت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن بالعزاء بوفا...