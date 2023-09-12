جيش الاحتلال يعاود قصف قرية المحسنلي في ريف منبج

عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية.
خبر 2023-09-12T21:54:00 منبج

وعادو جيش الاحتلال التركي قصف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية.


إقرأ أيضاً