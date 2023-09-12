جيش الاحتلال يعاود قصف قرية المحسنلي في ريف منبج عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية. خبر 12 أيلول 2023, الثلاثاء - 21:54 2023-09-12T21:54:00 منبج وعادو جيش الاحتلال التركي قصف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج بقذائف المدفعية. إقرأ أيضاً 300 قذيفة سقطت على قرى ناحية تل تمر استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية تل تمر ب... إنشاء ملعبين جديدين في قامشلو ورياضيون يعتبرونه دعماً كبيراً يرى رياضيون أن إنشاء ملاعب معشّبة في مدينة قامشلو،... لأول مرة مهرجان للخيول الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا تتحضّر مقاطعة قامشلو، لانطلاق مهرجان الخيول الأصي...