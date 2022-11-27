جيش الاحتلال ومرتزقته يستهدفون قافلة للقوات الروسية

ووفق معلومات وصلت وكالتنا، فإن قافلة من القوات الروسية، توجهت قبل قليل، من قرية تل جمعة في ريف ناحية تل تمر، إلى قرية تل جرابيت، لإيصال مواد لوجستية إلى نقاط لقوات حكومة دمشق تتواجد في القرية.

المعلومات أشارت إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا القافلة بشكل مباشر، ما أجبرها على الرجوع دون الوصول إلى نقاط حكومة دمشق.

في حين أكدت المعلومات أن القافلة لم تتعرض لأي أضرار تذكر، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات روسية في ريف تل تمر للاستهداف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، في حين يتعرض محيط قواعد لها في المنطقة للقصف المتكرر من قبل الاحتلال.

(سـ)

ANHA