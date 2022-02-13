جيش الاحتلال ومرتزقته يستهدفون المواطنين بشكل مباشر في عين عيسى

هاجمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها اليوم قرابة الساعة 13:00 مرة أخرى قرى معلك وجديدة والطريق الدولي M4 . في هذه الهجمات يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر.

في قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لريف عين عيسى تم استهداف المواطن محمد أمين البشار.

وعن لحظة القصف قال محمد أمين البشار:" عندما كنت أمر على طريق M4 للذهاب إلى عملي بدأ القصف. وبسبب سقوط إحدى القذائف بالقرب مني سقطت من فوق دراجتي النارية وبعدها نظرت إلى دراجتي ورأيت ما حل بها".

ولا يستطيع أهالي ناحية عين عيسى وريفها التحرك بسهولة وأمان بسبب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي قصف الاحتلال ظهر اليوم لطريق M4 استشهد المواطن محي الدين حج أحمد البالغ 35 عاماً من قرية بغديك.

(م م)

ANHA