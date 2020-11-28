جيش الاحتلال والمرتزقة يقصفون مركز عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون. خبر 28 تشرين الثاني 2020, السبت - 07:55 2020-11-28T07:55:00 مركز الأخبار يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون. (م) ANHA إقرأ أيضاً الجالية الكردية في لبنان تحيي ذكرى تأسيس PKK أحيت الجالية الكردية في لبنان، الذكرى الـ43 لتأسيس ... أهالي عفرين : المجلس الوطني شريك في جرائم الاحتلال ولن نقبل أن يمثّلنا قال عدد من أهالي عفرين المهجّرين بأنّ صمت ممثّلي ا... أهالي الدشيشة: تركيا بلد محتلّ يسعى لإعادة هيمنته العثمانيّة على المنطقة شدّد أهالي ناحية الدشيشة بمنطقة الشدّادي على ضرور... الموقع القديم