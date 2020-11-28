جيش الاحتلال والمرتزقة يقصفون مركز عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون.
خبر 2020-11-28T07:55:00 مركز الأخبار

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون.

(م)

ANHA


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