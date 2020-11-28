جيش الاحتلال والمرتزقة يقصفون عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون. خبر 28 تشرين الثاني 2020, السبت - 07:55 2020-11-28T07:55:00 مركز الأخبار يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا بالمدفعية وقذائف الهاون. (م) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الدشيشة: تركيا بلد محتلّ يسعى لإعادة هيمنته العثمانيّة على المنطقة شدّد أهالي ناحية الدشيشة بمنطقة الشدّادي على ضرور... مُهجّرو عفرين يسألون ENKS: لماذا تضعون أيديكم بأيدي قتلة شعبكم؟ تساءل مُهجّرو عفرين عن الوطنية التي يدّعيها المجل... بعد قرى منبج الاحتلال التركي يقصف قرى الباب يوسع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم لتطال بعد ... الموقع القديم