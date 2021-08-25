جيش الاحتلال التركي يزيل كتلتين اسمنتيتين عن الشريط الحدودي

أفاد مراسل وكالتنا في ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة أن عناصر جيش الاحتلال التركي قاموا بإزالة كتلتين اسمنتيتين يبلغ عرض كل واحدة منهما حوالي 3 أمتار، عن الحدود الفاصلة بين ناحية تربه سبيه وباكور، وبالتحديد مقابل قرية زورآفا،10 كم شمال غرب ناحية تربه سبيه.

وبحسب مراسلنا، فإن عناصر جيش الاحتلال الآن يقومون بوضع باب بدلًا عن الكتل الاسمنتية.

مراسلنا أوضح أن أهالي قرية زورآفا أكدوا عدم معرفتهم سبب قيام عناصر الجيش التركي بهذه الخطوة، وقالوا "لا نستطيع الاقتراب، لأن عناصر جيش الاحتلال التركي يستهدفون كل من يحاول الاقتراب من الحدود".

وباشرت دولة الاحتلال التركي مطلع عام 2016 بناء جدار عازل بين مناطق شمال وشرق سوريا وباكور وتركيا، بلغ طوله حوالي 800 كم.

وعقب احتلال تركيا لمدينة عفرين في آذار 2018، قامت بعزل المدينة عن الأراضي السورية بجدار اسمنتي.

(ر رل ع)

ANHA