جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته العنيفة على ساحات المقاومة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً كتابياً، أكد فيه مواصلة جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية ضد قوات الكريلا باستخدام بكافة التقنيات المتطورة.

المعلومات المفصلة عن هجمات جيش الاحتلال التركي حسب البيان:

2 آذار، قصفت الطائرات الحربية للعدوان التركي، ساحة كَولكا في منطقة متينا، ومحيط قرية شلازيه، إضافة إلى ساحتي برده صور وسنينة الواقعة بخاكورك وساحة جمجو 8 مرات.

وفي الثاني والثالث من شهر آذار، تعرضت ساحة جمجو 14 مرة، لقصف المروحيات الحربية، المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(ف)