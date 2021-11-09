جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق الدفاع المشروع

واصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

بحسب البيان، فقد قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي بتاريخ 4 تشرين الثاني، مناطق كشاني التابعة لحفتانين. وتبع ذلك تسيير عملية احتلال موسعة في المنطقة انتهت بتاريخ 6 تشرين الثاني بدون تحقيق أية نتائج.

وأضاف البيان:

"بتاريخ الـ 4 من شهر تشرين الثاني قصف جيش الاحتلال بالطائرات والأسلحة الثقيلة مناطق ورخلي ودولا كونفرانسي في منطقة آفاشين.

بتاريخ الـ 5 من شهر تشرين الثاني قصفت طائرات جيش الاحتلال مناطق كاني ساركي وكاري، بالإضافة إلى مناطق كاني بوتكي وقرية سوري التابعة لجامانكي.

في تمام الساعة 20.00 من يوم 7 تشرين الثاني قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي محيط ضفة نهر لولان في منطقة خاكورك.

في الفترة الواقعة بين الساعة 22.00 - 23.00 من يوم 7 تشرين الثاني، قصفت مروحيات جيش الاحتلال محيط كلا بيدوي في مناطقة زاب.

وأسفرت عمليات القصف عن أضرار مادية في بساتين أبناء شعبنا في المنطقة، كما اشتعلت النيران في الحقول مما اضطر الأهالي لإخلاء قراهم.

في الفترة الواقعة بين 5 و8 من شهر تشرين الثاني حلقت حوامات جيش الاحتلال في سماء مناطق آفا شين، تابورا عربان، مرفانوس، ورخلي وباني ستايي".

(ر)