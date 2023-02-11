جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته على الكريلا واستشهاد مقاتل

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي.

وجاء خلال البيان الذي ترجمته وكالة فرات للأنباء :" من أجل تضميد جراح الشعوب في كردستان وتركيا التي سببتها كارثة الهزة الأرضية، وبالرغم من إصدار حركتنا لقرار وقف العمليات إلا أنه يواصل جيش الاحتلال التركي شن هجماته بالقنابل المحظورة، والدبابات والأسلحة الثقيلة على جبهات مقاومتنا، حيث شن جيش الاحتلال التركي في 9 من شباط بالأسلحة الثقلة هجومه على جبهات مقاومتنا بالقرب من قرية سيدا التابعة لمنطقة شيلادزة في آمدية، وقد تسبب الهجوم باستشهاد رفيقنا مظلوم، سيتم مشاركة هوية رفيقنا مظلوم الذي استشهد فيما بعد للرأي العام.

ما جعل قواتنا للدفاع عن النفس أمام هجمات جيش الاحتلال التركي، ما أسفر لمقتل جندي منهم وتوجيه ضربات لمروحية هجومية".

المعلومات الموسعة حول هجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

قصف جيش الاحتلال التركي في 10 من شباط عند الساعة 08:00 بالأسلحة الثقيلة جبهات مقاومتنا بالقرب من منطقة جمجو التابعة لشيلادزة في آمدية ما جعلت قواتنا تدافع عن نفسها، وقتلت جندي منهم.

دافعت قواتنا ضد المروحية الهجومية التابعة لجيش الاحتلال التركي التي كانت تقصف في 10 من شباط عند الساعة20:00 جبهات مقاومتنا محيط منطقة جمجو التابعة لشيلادزة في آمدية ووجهت ضربات عنيفة للمروحية الهجومية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

قصف جيش الاحتلال التركي في 9 من شباط جبهات مقاومتنا بمحيط قرية سيدا التابعة لمنطقة شيلادزة في آمدية.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 10 من شباط ساحة المقاومة في تلة جودي ثلاث مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 9 و10 من شباط جبهات المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو وقرية سيدا التابعة لناحية شيلادزة في آمدية عشرات المرات بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

(سـ)