جيش الاحتلال التركي يواصل استخدام الأسلحة المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الثلاثاء، بياناً كتابيّاً كشف فيه قصف جيش الاحتلال التركي لتحصينات الكريلا في جمجو وسيدا بالأسلحة الكيماويّة 12 مرّة وبالقنابل المحظورة مرّتين وبقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وتفاصيل هذه الهجمات بحسب البيان كالتالي:

"في الـ 23 من شهر كانون الثاني الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية سيدا ومنطقة جمجو في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالقنابل المحظورة مرّتين وبالأسلحة الكيماويّة 12 مرة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بقذائف الأوبيس والأسلحة الثقيلة:

في الـ 23 من شهر كانون الثاني الجاري، قُصفت منطقتا مقاومة كري جودي وكري FM وتحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرّات".

(ر)