جيش الاحتلال التركي يستمر في استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً ضد الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"شن جيش الاحتلال التركي يوم 7 أيار الجاري في تمام الساعة 15:55 هجوماً على تل الشهيدة آخين، وردت قواتنا على الهجوم للدفاع عن نفسها.

وفي التاريخ نفسه، في تمام الساعة 16:30، ردت قوات الكريلا على هجمات احتلالية لجيش الاحتلال التركي في تل الشهيد شاهين.

قصف جيش الاحتلال التركي في 6 و7 أيار، خنادقنا للمقاومة بمنطقة سيدا، 3 مرات متتالية بواسطة الأسلحة المحظورة.

كما قصفت طائرات حربية للعدوان التركي في 5 أيار، ساحة وادي كافيا، 7 مرات.

وفي 6 و7 أيار، تعرضت ساحاتنا للمقاومة في تلتي جودي وإف إم (FM)، إضافة إلى خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في منطقة سيدا،26 مرة لقصف مدافع، دبابات، وأسلحة كيماوية لجيش الاحتلال التركي.

ويحاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادقنا للمقاومة في منطقة سيدا، بواسطة الجرافات".

(ف)