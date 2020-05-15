جيش الاحتلال التركي يستمر بحرق محاصيل المزارعين

حيث أفادت مصادر محلية لمراسل وكالتنا بأن مرتزقة الاحتلال التركي أضرموا، في ساعات الظهيرة من اليوم، النيران في محاصيل القمح والشعير، الواقعة بالقرب من قرية العزيزة على طريق سري كانيه غربي ناحية تل تمر.

وبحسب ما أشار إليه مراسلنا إن النيران تتوجه نحو أراضي قرية ام الكيف.

مؤكداً إن الأهالي لا يستطيعون الاقتراب من محاصيلهم واخماد النيران بسبب استهدف الاحتلال لهم.

ويأتي بعد ان قام مرتزقة الاحتلال التركي بإضرام النيران في الاراضي الزراعية المتواجدة في قريتي الريحانية والفصيلة شمالي ناحية تل تمر ب/6 كم/.

(سـ)

ANHA