جيش الاحتلال التركي يستهدف ريف الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية حربل ومحيطها في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا. خبر 17 تموز 2022, الأحد - 22:52 2022-07-17T22:52:00 الشهباء ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل ومحيطها بسلاح الدوشكا. ANHA إقرأ أيضاً احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الـ19 من تموز نظمت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج ور... أهالي ريف دير الزور.... يؤكدون وقوفهم مع قسد لصد أي عدوان على الأراضي السورية خرج أهالي ريف دير الزور الشرقي في مسيرة حاشدة دعما... مجلس ناحية تل تمر والوفد الفرنسي يتباحثان أوضاع المدنيين وجرائم الاحتلال تمحور الاجتماع الذي عقد بين مجلس ناحية تل تمر ووفد ...