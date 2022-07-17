جيش الاحتلال التركي يستهدف ريف الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية حربل ومحيطها في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا.
خبر 2022-07-17T22:52:00 الشهباء

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل ومحيطها بسلاح الدوشكا.

ANHA


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