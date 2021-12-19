جيش الاحتلال التركي يستهدف الأحياء الغربية لبلدة زركان

وأفاد مراسلنا من بلدة زركان التابعة لناحية الدرباسيه شمال مدينة الحسكة، أن الاحياء الغربية في البلدة تتعرض في هذه الأثناء للاستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

واكد أن الاستهداف مصدره قريتي الداؤودية، وباب الخير، غربي الناحية التي يستخدمها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، نقاط عسكرية، بعد أن هجروا اهاليها منها قسرا.

وأشار أن عملية الاستهداف دفعت أهالي تلك الاحياء، بالنزوح نحو الاحياء الشرقية.

وتستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هجماتها على مناطق متفرقة من سوريا، تستهدف فيها "مناطق الشهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان"، إلى جانب استهداف مناطق أخرى من مدن وبلدات مناطق شمال وشرق سوريا عبر طائرات مسيرة.

(أس/أم)

ANHA