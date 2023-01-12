جيش الاحتلال التركي يشنّ 12 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والمحظورة خلال يومٍ واحد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس، بياناً كتابيّاً كشف فيه شنّ جيش الاحتلال التركي لـ 12 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة على تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو خلال يومٍ واحد.

وجاء نصّ البيان كالتالي:

يواصل جيش الاحتلال التركي الذي فشل في تحقيق أهدافه الاحتلاليّة القذرة أمام المقاومة الاستثنائيّة التي يخوضها كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة، شنّ هجماته على تحصينات قواتنا بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة. وفي مواجهة هذه الهجمات، يواصل كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة خوض مقاومتهم بلا هوادة رغم الظروف الصعبّة الناجمة عن حالة الطقس.

وتفاصيل العملية التي نفّذها الكريلا في منطقة زاب وهجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

في الـ 10 من كانون الثاني الجاري وفي الساعة 13:00، استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جنود جيش الاحتلال التركي الموجودين قرب قرية سيدا بالأسلحة الثقيلة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة:

في الـ 11 من كانون الثاني الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه من ساعات الصباح إلى ساعات الليل، بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة 12 مرّةً.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالمروحيات الحربيّة وقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة:

في الـ 11 من كانون الثاني الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية سيدا ومنطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه 6 مّرات بالمروحيات الحربيّة.

وفي اليوم ذاته، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية ساجا ومنطقة مقاومة كوري جحرو بالمروحيات الحربيّة 8 مرّات.

وفي ذات اليوم أيضاً، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب ناحية شيلادزي في آمديه ومنطقة مقاومة كري آمديه بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرّات".

(ر)