جيش الاحتلال التركي يشن قصفًا بريًّا وجويًّا ضد مناطق الدفاع المشروع

قالت قوات الدفاع الشعبي إن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق آفاشين ومتينا وزاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع بالمروحيات والمدرعات، دون أن يلحق قواتها أي ضرر.
كردستان 2021-06-07T15:23:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا حول القصف الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال التركي ضد مناطق آفاشين ومتينا وزاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وجاء في نص البيان:

"شن جيش الاحتلال التركي قصفًا جويًّا وبريًّا بالمروحيات الحربية والمدرعات، على مناطق آفاشين ومتينا وزاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع، والمعلومات الواسعة حيال القصف كالتالي:

- في 6 حزيران الساعة 10:00 و 11:30 شن جيش الاحتلال التركي قصفًا جويًّا بالمروحيات الحربية ضد تلة زندورا، وحقول قرية كيسته، ودرار، ودشيش وقلعة قمريه التابعة لمنطقة متينا.  

- في 6 حزيران الساعة 11:00 و 1:20 شن جيش الاحتلال التركي قصفًا جويًّا بالمروحيات الحربية على منطقتي مام رشو ومرفانوس في آفاشين.

- في 6 حزيران الساعة 12:00 و 1:30 شن جيش الاحتلال التركي قصفًا جويًّا بالمروحيات الحربية على منطقة جيلو الصغيرة في زاب.

- في 7 حزيران الساعة 6:30 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة جمجمو في زاب بالمدفعية المتمركزة في مخفر على الحدود.

ولم يلحق قواتنا أي ضرر جراء هذا القصف الوحشي". 


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