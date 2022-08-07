جيش الاحتلال التركي يشن قصفاً مدفعياً على عدة قرى في ريف منبج الشمالي

تتعرض قرى عون الدادات وتوخار والهوشرية والجات لقصف متواصل منذ أكثر من ساعتين، وفقاً لما ذكره المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري.

وأضاف المركز الإعلامي أن أكثر من 55 قذيفة أصابت القرى المذكورة حتى لحظة إعداد الخبر.

يأتي التصعيد التركي الجديد بعد قمة سوتشي التي عقدت في الـ 5 من شهر آب الجاري وجمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره في دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان.

يوم أمس الـ 6 من آب الجاري، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال سيارة في مدينة قامشلو ما تسبب بوقوع شهداء وجرى.

قبيل توجه أردوغان إلى سوتشي، استهدفت مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال مركز ناحية تل رفعت وتسببت بوقوع إصابات في صفوف المواطنين بما فيهم أطفال ونساء في الـ 4 من آب الجاري.

(م)