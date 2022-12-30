جيش الاحتلال التركي يشن 15 هجوماً بالأسلحة المحظورة على الكريلا خلال يوم واحد

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الجمعة، عن شنّ جيش الاحتلال التركي لـ 14 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة وهجوماً بالقنابل المحظورة على تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه، بالإضافة إلى قصف المنطقة بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات، مشيراً إلى أنّ القصف استمرّ من ساعات الصباح وحتّى ساعات الليل من يوم الـ 29 من كانون الأول الجاري.

وتفاصيل هذه الهجمات بحسب البيان هي كالتالي:

"الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة:

قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه بالأسلحة الكيماويّة 14 مرّةً من ساعات الصباح وحتّى ساعات الليل من يوم الـ 29 من كانون الأول الجاري.

وفي الساعة الـ 15:30 من اليوم ذاته قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في المنطقة ذاتها بالقنابل المحظورة.

القصف الذي شنّه جيش الاحتلال التركي بالدبابات والأسلحة الثقيلة:

تعرّضت تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه خلال شهر كانون الأول الجاري للقصف بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

(ر)