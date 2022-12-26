جيش الاحتلال التركي يقطع عدداً كبيراً من الأشجار في سري كانيه المحتلة

نشرت صباح اليوم إحدى المنظمات التي توثق جرائم دولة الاحتلال التركي صورة تظهر قطع جيش الاحتلال التركي لعدد كبير من الأشجار في سري كانيه المحتلة.

والصورة التي تم تداولها هي لمزرعة تعود ملكيتها للمدعو حج عمري، وتقع في الجهة الجنوبية لمدينة سري كانيه المحتلة خلف منتزهي مشوار وسيروب.

وتظهر صورة التقطها مراسلنا لذات المزرعة قبيل الاحتلال التركي لسري كانيه في تشرين الأول عام 2019 كثافة تلك المنطقة بالأشجار والغطاء النباتي.

وهذه ليست الجريمة الوحيدة لدولة الاحتلال التركي في سري كانيه حيث هجرت دولة الاحتلال التركي مئات الألاف من السكان الأصليين ووطنت مرتزقة مكانهم في إطار عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة في المناطق المحتلة إلى جانب تحويل تلك المناطق إلى مراكز إيواء داعش والتخطيط لمهاجمة شمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA