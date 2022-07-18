جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مياسة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 18 تموز 2022, الأثنين - 23:07 2022-07-18T23:07:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مياسة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً البيت الإيزيدي: ثورة 19 تموز تصحيح لمفهوم الثورة الكلاسيكية حيا البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة الذكرى السنوي... مجلس سوريا الديمقراطية: ثورة 19 تموز مكسب وطني يجب البناء عليه بمزيد من الإنجازات الوطنية هنأ مجلس سوريا الديمقراطية الذكرى السن... إعلاميو كوباني يستذكرون الشهيد الصحفي مصطفى محمد استذكر إعلاميو مدينة كوباني الشهيد الصحفي مصطفى م...