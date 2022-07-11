جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدبس وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الغربي. خبر 11 تموز 2022, الأثنين - 22:20 2022-07-11T22:20:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدبس وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الغربي. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال التركي يقصف قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عنب، وتل ... على مبدأ أخوة الشعوب.. جلسة مصالحة بين عوائل عربية وكردية في مقاطعة الشهباء أكد وجيه عشيرة البو خميس شيخ علي الخميسي، خلال عقد ... مقتل وإصابة 3 من المرتزقة في قصف لقوات دمشق على ريف حلب الغربي استهدفت قوات حكومة دمشق مواقع المرتزقة في ريفي إدل...