جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدبس وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الغربي.
خبر 2022-07-11T22:20:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدبس وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الغربي.

ANHA


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