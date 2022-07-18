جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء. خبر 18 تموز 2022, الأثنين - 17:55 2022-07-18T17:55:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً طلاب ومعلمو جامعة كوباني يباركون الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز بارك طلاب ومعلمو جامعة كوباني الذكرى السنوية العا... مؤسسات مدنية في عفرين والشهباء تضم صوتها لمطالب الأحزاب السياسيّة بفرض حظر جوي ضّم اليوم مؤتمر ستار، اتحاد الإيزيديين ووجهاء عشا... ندوة حوارية حول دور الشبيبة في مواجهة هجمات الاحتلال نظمت اتحادات الشبيبة التابعة لحركة المجتمع الديمق...