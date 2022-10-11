جيش الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مخيم عين عيسى القديم وقريتي صيدا ومعلق وطريق M4 في ريف عين عيسى. خبر 11 تشرين الأول 2022, الثلاثاء - 23:59 2022-10-11T23:59:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مخيم عين عيسى القديم وقريتي صيدا ومعلق وطريق M4 في ريف عين عيسى. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية عين ... انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في يومها الأول انطلقت اليوم، برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم ا... مرتزقة هيئة تحرير الشام تدخل عفرين وجيش الاحتلال التركي يستنفر قواته في القواعد العسكرية أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بدخول رت...