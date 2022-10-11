جيش الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مخيم عين عيسى القديم وقريتي صيدا ومعلق وطريق M4 في ريف عين عيسى.
خبر 2022-10-11T23:59:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مخيم عين عيسى القديم وقريتي صيدا ومعلق وطريق M4 في ريف عين عيسى.


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