جيش الاحتلال التركي يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي تل عنب وزيوانه التابعة لمقاطعة الشهباء خبر 01 آب 2022, الأثنين - 19:10 2022-08-01T19:10:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل عنب وزيوانة التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على 8 من عملاء المخابرات التركية أعلنت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا عن إلقاء... الاحتلال التركي يستهدف قرية الكوزلية بريف تل تمر الغربي أفاد مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر أن الاحتلال الت... المجالس المدنية بريف دير الزور الغربي تنصب خيمة عزاء للقياديات الثلاث نصبت المجالس المدنية والعسكرية بريف دير الزور الغ...