جيش الاحتلال التركي يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي تل عنب وزيوانه التابعة لمقاطعة الشهباء
خبر 2022-08-01T19:10:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل عنب وزيوانة التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA


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