جيش الاحتلال التركي يقصف قريتين غرب الدرباسية

قالت مراسلتنا في الناحية إن جيش الاحتلال التركي يستهدف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة قريتي قرمانه وشمسورة غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، منذ الساعات الأولى ن صباح اليوم الاثنين.

(أ ح/م)

ANHA