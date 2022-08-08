جيش الاحتلال التركي يقصف قريتين غرب الدرباسية يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي قرمانه وشمسورة في ناحية الدرباسية. خبر 08 آب 2022, الأثنين - 07:30 2022-08-08T07:30:00 الحسكة قالت مراسلتنا في الناحية إن جيش الاحتلال التركي يستهدف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة قريتي قرمانه وشمسورة غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، منذ الساعات الأولى ن صباح اليوم الاثنين. (أ ح/م) ANHA إقرأ أيضاً المكون العربي في الحسكة: نحن مع قسد بالسلاح والوجدان أكد المكون العربي في مقاطعة الحسكة على الصمود في و... سلاح من نوع آخر.. الفن جبهة أساسية للنضال ضد هجمات الاحتلال بألحانهم وأغانيهم الوطنية والثورية ومسرحياتهم يش... رئيس الهيئة الدبلوماسية لحركة المجتمع الكردستاني يقترح الإدارة الذاتية حلاً لأزمات العراق العميقة اقترح رئيس الهيئة الدبلوماسية لحركة المجتمع الكرد...