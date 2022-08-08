جيش الاحتلال التركي يقصف قريتين غرب الدرباسية

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي قرمانه وشمسورة في ناحية الدرباسية.
خبر 2022-08-08T07:30:00 الحسكة

 

قالت مراسلتنا في الناحية إن جيش الاحتلال التركي يستهدف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة قريتي قرمانه وشمسورة غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، منذ الساعات الأولى ن صباح اليوم الاثنين.

(أ ح/م)

ANHA


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