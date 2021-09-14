جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي أقيبة وبينه تتعرض قريتا أقيبة وبينه في ناحية شيروا للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي. خبر 14 أيلول 2021, الثلاثاء - 15:47 2021-09-14T15:47:00 مركز الأخبار وبحسب ما نقله مراسلنا، فأن القصف يتركز على محيط القريتين، في حين لم يذكر أي تفاصيل أخرى حول ذلك. (سـ) إقرأ أيضاً لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا: تصاعد القتال في درعا وإدلب يزيد من مشاكل سوريا تحدث تقرير أممي عن عودة الأعمال القتالية الى درعا ... الإدارة الذاتية تصدر قراراً ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا منعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إقامة الت... زلال جكر خلال اجتماع في كوباني تطالب بتصعيد النضال عقد مجلس ناحية كوباني اجتماعاً جماهيرياً، حضره ال... الموقع القديم