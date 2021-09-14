جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي أقيبة وبينه

تتعرض قريتا أقيبة وبينه في ناحية شيروا للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.
خبر 2021-09-14T15:47:00 مركز الأخبار

وبحسب ما نقله مراسلنا، فأن القصف يتركز على محيط القريتين، في حين لم يذكر أي تفاصيل أخرى حول ذلك.

(سـ)


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