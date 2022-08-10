جيش الاحتلال التركي يقصف قرية خالد كلو شرق قامشلو يقصف جيش الاحتلال التركي قرية خالد كلو الواقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف الصاروخية. خبر 10 آب 2022, الأربعاء - 17:06 2022-08-10T17:06:00 قامشلو ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية خالد كلو الواقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف الصاروخية دون معلومات إضافية. إقرأ أيضاً مقتل جندي محتل في عملية قنص نفذتها وحدة الانتقام للشهيد بدران أكدت وحدة الانتقام للشهيد بدران كوندك رمو مقتل جند... مستنكراً التصعيد التركي.. حزب السلام الديمقراطي الكردستاني: يأتي في إطار حملة الإبادة استنكر حزب السلام الديمقراطي الكردستاني التصعيد ا... خلال مظاهرات واحتجاجات.. أهالي مقاطعة قامشلو ينددون بجرائم الاحتلال التركي تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق ...