جيش الاحتلال التركي يقصف قرية خالد كلو شرق قامشلو

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية خالد كلو الواقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف الصاروخية.
خبر 2022-08-10T17:06:00 قامشلو

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية خالد كلو الواقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف الصاروخية دون معلومات إضافية.


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