جيش الاحتلال التركي يقصف قرية حربل في ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 21 حزيران 2020, الأحد - 00:01 2020-06-21T00:01:00 مركز الأخبار وتفيد الأنباء أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً طائرات مسيرة للاحتلال التركية تقصف قرية شيخ عيسى في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ عيس... انفجار في عفرين يسفر عن قتلى وجرحى انفجرت سيارة مفخخة في مركز مدينة عفرين المحتلة، وأ... أهالي الرقة يودعون الشهيدين عبد الباسط العلي وإبراهيم العبدالله شارك المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها، في مراسم ... الموقع القديم