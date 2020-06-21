جيش الاحتلال التركي يقصف قرية حربل في ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2020-06-21T00:01:00 مركز الأخبار

وتفيد الأنباء أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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