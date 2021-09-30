جيش الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة شمال غرب ناحية تل تمر. خبر 30 أيلول 2021, الخميس - 07:39 2021-09-30T07:39:00 الحسكة وتعرضت القرية في ساعات ما بعد منتصف الليل لقصف بالأسلحة الثقيلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً في ذكرى التدخل.. سوريا والفوضى "الخلاقة" الروسية تمارس القوى المهيمنة سياسة نشر الفوضى الخلّاقة في ... عائدون إلى الوطن.. الهجرة هروب من الواقع إلى الهاوية حذّر مهاجرون عادوا إلى الوطن من مخاطر الهجرة، "عند ... منظمة روج تحيّد خطر ألغام داعش عن مساحة 33 ألف م2 في دير الزور تمكّنت منظمة روج RMCO المتخصصة بنزع الألغام، بتحييد ... الموقع القديم