جيش الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة شمال غرب ناحية تل تمر.
خبر 2021-09-30T07:39:00 الحسكة

وتعرضت القرية في ساعات ما بعد منتصف الليل لقصف بالأسلحة الثقيلة.

(م)

ANHA


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