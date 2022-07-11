جيش الاحتلال التركي يقصف قرى الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عنب، وتل شعير وحليصة التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-11T20:50:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى تل عنب وتل شعير وحليصة في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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