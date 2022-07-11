جيش الاحتلال التركي يقصف قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عنب، وتل شعير وحليصة التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 11 تموز 2022, الأثنين - 20:50 2022-07-11T20:50:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى تل عنب وتل شعير وحليصة في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً على مبدأ أخوة الشعوب.. جلسة مصالحة بين عوائل عربية وكردية في مقاطعة الشهباء أكد وجيه عشيرة البو خميس شيخ علي الخميسي، خلال عقد ... مقتل وإصابة 3 من المرتزقة في قصف لقوات دمشق على ريف حلب الغربي استهدفت قوات حكومة دمشق مواقع المرتزقة في ريفي إدل... مجلس تل رفعت يستنكر هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على الناحية استنكر مجلس ناحية تل رفعت تهديدات الاحتلال التركي ...