جيش الاحتلال التركي يقصف قرى الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب

وقال المركز الإعلامي في بيان إن "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا في تمام الساعة 1:30 مساء يوم الأمس باستهداف قرى الكاوكلي وكورهيوك وقرت ويران في الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب الآهلة بالسكان من قاعدته المتمركزة في قرية الشيخ ناصر بقذائف الهاون والمدفعية".

وبلغ عدد القذائف التي سقطت على القرى المذكورة، بحسب ما نقل المركز الإعلامي، 15 قذيفة هاون ومدفعية.

واستمر القصف التركي حتى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم، فيما أكد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا في الفترة الأخيرة قصفهم لقرى منبج الشمالية والغربية الآهلة بالسكان، ذلك ما يعرض حياة الآلاف من المدنيين للخطر، ويلحق أضراراً بممتلكاتهم.

(س ع/ج)

ANHA