جيش الاحتلال التركي يقصف مناطق في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي تل مضيق وسموقة وسد الشهباء التابعة لمقاطعة الشهباء خبر 09 تشرين الأول 2021, السبت - 08:07 2021-10-09T08:07:00 الشهباء وأفاد مراسلنا من المنطقة بقصف جيش الاحتلال ومرتزقته لقريتي تل مضيق وسموقة وسد الشهباء التابعة لمقاطعة الشهباء. (ل ع) إقرأ أيضاً مقاتلات ومقاتلون: سائرون على نهج القائد حتى إفشال المؤامرة الدولية عاهد مقاتلون ومقاتلات بالسير على نهج القائد عبد ال... النتائج والأضرار الكارثية التي سببها الاحتلال بعد مضي عامين على احتلال كري سبي خلّف الاحتلال التركي على مدار عامين من احتلاله لمق... الرئيس المشترك لمخيم واشو كاني: بقاء المهجّرين مقاومة بحد ذاتها قال الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني، علاء علي،... الموقع القديم