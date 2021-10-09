جيش الاحتلال التركي يقصف مناطق في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي تل مضيق وسموقة وسد الشهباء التابعة لمقاطعة الشهباء
خبر 2021-10-09T08:07:00 الشهباء

وأفاد مراسلنا من المنطقة بقصف جيش الاحتلال ومرتزقته لقريتي تل مضيق وسموقة وسد الشهباء التابعة لمقاطعة الشهباء.

(ل ع)

 


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