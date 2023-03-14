جيش الاحتلال التركي يقصف مناطق الدفاع مديا 93 مرة

أعلن اليوم، المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عبر بيان، استمرار جيش الاحتلال التركي في مهاجمة مناطق الدفاع مديا، وقصفه للمنطقة 93 مرة براً وجواً.

وحسب المركز كانت هجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

"ـ 13 آذار في الساعة 09:00، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على قواتنا في ساحة المقاومة في تلة جودي، وردّت قواتنا للدفاع عن نفسها.

ـ 13 آذار، قصف جيش الاحتلال خنادق المقاومة في ساحات جمجو وسيدا، بالأسلحة المحظورة، مرتين.

ـ 13 آذار، قصف جيش الاحتلال محيط نهر لولان91 مرة، وساحات المقاومة في تلة جودي وتلة إف إم، وخنادق الكريلا في ساحات جمجو وسيدا، بالمروحيات الهجومية، وقذائف الهاون، والمدافع، والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(ل م)