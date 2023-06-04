جيش الاحتلال التركي يقصف مناطق الدفاع مديا 165 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، بباشور (جنوب كردستان) جاء فيه:

"هجمات جيش الاحتلال التركي على ساحات المقاومة وقواتنا في مناطق الدفاع المشروع هي على النحو التالي:

في غرب منطقة زاب؛

بدأ المحتلون في 1 حزيران في تمام الساعة 10:40 صباحاً وكذلك في الساعة 11:00 ليلاً، بالتحرك في ساحة المقاومة بتلة إف إم، وشنّوا الهجوم على قواتنا، وبدورهم، ردت قواتنا على الهجمات وقامت بتقييد تحرك جنود الاحتلال.

وفي 2 حزيران وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، استنفر جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم، وشنّوا الهجوم على قواتنا، وردت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة- ستار من خلال الأسلحة الفردية، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من جنود الاحتلال وتقييد حركتهم.

في منطقة متينا؛

وفي 31 أيار الفائت وفي تمام الساعة 08:00 صباحاً، شن جنود الاحتلال الهجوم على قواتنا المتمركزة في ساحة المقاومة بتلة هكاري، وقامت قواتنا أيضاً بالرد على الهجمات، ومن ثم تعرضت ساحة المقاومة للقصف من خلال القذائف المدفعية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

تعرضت ساحات آفا لولانا وسنينة وكوشينة وتلة الشهيد هاوار في 1 حزيران، في خاكورك للقصف 8 مرات بالطائرات الحربية، وفي 3 حزيران، تعرضت ساحات دشتا كافيا وتلة زنكيله في كارى للقصف مرتين بالطائرات الحربية، كما قُصفت ساحة المقاومة في تلة آمدية غربي زاب 3 مرات بالطائرات الحربية، حيث بلغ ما مجموعه 13 مرة.

وفي 1 و2 حزيران، تعرضت كل من ساحة سيدا الواقعة شرقي زاب، والخنادق المتواجدة في تلة جودي وتلة آمدية وتلة إف إم الواقعة غربي زاب، وكذلك ساحة المقاومة بتلة الشهيد بلنك في متينا، وتلة الشهيد حقي وتلة الشهيد كاموران وآفا لولان في خاكورك، للقصف 152 مرة عبر القذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفي 1 حزيران بتمام الساعة 09:20 صباحاً، تم قصف ساحة المقاومة بتلة إف إم الواقعة غربي زاب مرتين من خلال المتفجرات.

وشن جيش الاحتلال التركي الهجوم على خنادق مقاومتنا في ساحة المقاومة بتلة إف إم بمنطقة غرب زاب، وحاولت تدمير الخنادق عبر الجرافات".

(ف)