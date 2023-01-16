جيش الاحتلال التركي يقصف خنادق المقاومة 11 مرة بالأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً متعلقاً بالعمليات والهجمات، وجاء فيه:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب؛

في 15 كانون الثاني في الساعة 19:30، وبالقرب من منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال من جهتين.

في 15 كانون الثاني في الساعة15:40، وبالقرب من قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

في 15 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمدية منذ ساعات الصباح حتى المساء 11 مرة بالأسلحة الكيماوية.

في 15 كانون الثاني في الساعة 14:30، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في منطقة آمدية مرتين بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 15 كانون الثاني، تم قصف خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو وقرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في منطقة آمدية عشرات المرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(م)